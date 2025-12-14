"بأقل من ساعة".. جيش العدو الاسرائيلي يزعم: عنصران من " الحزب "!

A + A -

زعم جيش العدو الاسرائيلي استهداف عنصرين من حزب الله خلال أقل من ساعة.

وادعى المتحدث باسم جيش العدو، أفيخاي ادرعي، عبر حسابه على "إكس": "الجيش هاجم بمنطقتين مختلفتين جنوب لبنان واستهدف عنصرين من حزب الله".



وزعم أيضاً: "في منطقة ياطر استهدف الجيش عنصراً كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله، وفي منطقة بنت جبيل استهدف الجيش عنصراً شغل منصب ممثل حزب الله المحلي والذي كان مسؤولًا عن العلاقة بين التنظيم وبين سكان القرية في قضايا عسكرية واقتصادية، كما حرص على الاستيلاء على ممتلكات خاصة".



وقال: في ساعات الظهر هاجم الجيش للمرة الثالثة مستهدفاً عنصراً أخر من حزب الله حيث يتم فحص نتائج الغارة".