الرئيس عون يدين الهجوم على سيدني: القيم الإنسانيّة غير خاضعة للإستنساب

صدر عن رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "إدانته الكاملة للإعتداء الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية. وشدد على "أن القيم الإنسانية، وفي طليعتها قيمة الحق في الحياة، هي مبادئ عالمية ثابتة، غير خاضعة للاستنساب ولا للمزاجية أو إلاجتزاء. فكما ندين ونرفض الاعتداء على أي مدني بريء في غزة أو في جنوب لبنان أو في اي منطقة من العالم، كذلك بالمبدأ والواجب نفسيهما، ندين ما حصل في سيدني".

وشدد الرئيس عون على ان "مسؤولية هذه المآسي تقع على منظومات نشر أفكار الكراهية والتطرف ورفض الآخر والسعي بالعنف إلى قيام أنظمة الآحاديات الدينية او العرقية او السياسية. تماما كما تقع على ما يغذي تلك السياقات من ظواهر ظلم وقهر وغياب للعدالة في عالمنا الراهن".

وختم الرئيس عون "بدعوة العالم للتوقف عند خلفيات وأبعاد هذه الكوارث. والى العمل على مكافحة الإرهاب بمواجهة شاملة لمرتكبيه كما لأفكاره وعقوله وذرائعه كافة. وهو ما كان لبنان وسيظل في طليعة المجندين له: مكافحاً دؤوبا لكل تطرف. وموطناً لكل اعتدال وعدالة وسلام بين كل البشر".