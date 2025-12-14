خاص - اقتراحٌ جنبلاطي للحلّ بين بري وجعجع!

A + A -

تعّتقد أوساط نيابية أن "القنبلة" فجّرها النائب السابق وليد جنبلاط في حوار تلفزيوني حول تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل بسبب مصادفة حلول شهر رمضان في بداية الربيع، تحمُل في طياتها اقتراحاً لحل الأزمة الانتخابية العالقة بين حليفه اللدود الرئيس نبيه بري وحليفه الإنتخابي رئيس حزب القوات سمير جعجع، ويقضي الحل الجنبلاطي بإلغاء الدائرة الـ16 الإغترابية وتأجيل تقني للانتخابات، الأمر الذي يسمح للمغتربين بالإقتراع في لبنان خلال تمضية عطلة الصيف. وتشير المصادر الى أن كلام جنبلاط سبق زيارته الى عين التينة بأيام قليلة.