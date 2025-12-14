بالفيديو- إطلاق نار.. وسقوط قتلى في احتفال يهوديّ!

A + A -

أفادت القناة 14 الإسرائيلية في "أنباء أولية عن سقوط 5 قتلى و12 إصابة في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد الحانوكا في أستراليا."

وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت إنّ "نحو ألفي شخص من الجالية اليهودية كانوا في احتفال الحانوكا على شاطئ بوندي في أستراليا."



وكشفت الشرطة الأسترالية عن "اعتقال شخصين بعد ورود بلاغات عن إطلاق نار في شاطئ بوندي في سيدني"، وطلبت تفادي ارتياد الشاطئ بسبب "حادث لا يزال جارياً".