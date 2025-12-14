"التيار" في سيدني نظّم غداءً ميلادياً.. توزيع هدايا على الأطفال ومسابقة لأفضل رسمة أو عمل فني

A + A -

نظّمت هيئة سيدني أستراليا في التيار الوطني الحر غداءً ميلادياً لمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور منسّقة الهيئة السيدة كلودين منصور جرمانوس وعضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحر السيد طوني طوق، إلى جانب أعضاء الهيئة ومناصري التيار في سيدني.استُهلّ اللقاء بكلمة ألقتها منسّقة الهيئة، رحّبت فيها بالحضور وشكرتهم على مشاركتهم، متمنّيةً للجميع أعياداً مجيدة، كما استذكرت الراحلين الذين غادرونا، وخصّت بالذكر المنسق السابق المرحوم طوني رزق.وخلال الحفل، أضفى حضور بابا نويل (سانتا كلوز) أجواءً من الفرح والبهجة، حيث جرى توزيع الهدايا على الأطفال بمشاركة منسّقة الهيئة السيدة كلودين منصور جرمانوس ومسؤولة النشاطات السيدة لورا شاهين. كما أُقيمت مسابقة للأطفال لأفضل رسمة أو عمل فني، جرى في ختامها تقديم هدية خاصة للفائز، وسط أجواء احتفالية عائلية مليئة بالفرح والبهجة.