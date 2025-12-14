أمطار غزيرة وعواصف رعدية في انتظارنا... والثلوج في هذا الموعد!

A+
A-
الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم:
- قليل الغيوم اجمالاً
- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة
- انخفاض في نسبة الرطوبة حيث تؤدي الى أجواء باردة ليلاً
الإثنين:
- غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة
- استقرار بدرجات الحرارة،
- ارتفاع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وتكاثف للغيوم ويتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية
- أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليلاً خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد
- رياح ناشطة
- ثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس الـ١٧٠٠م وما دون ذلك في المناطق الشمالية.
الثلاثاء:
- غائم جزئياً الى غائم أحياناً
- انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية
- ضباب على المرتفعات
- أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد، وتخف حدّة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة
- رياح ناشطة تقارب الـ٦٠كم/س خاصة في الفترة الصباحية
- ثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وقد تلامس الـ١٢٠٠م الجبال الشمالية والداخلية
- تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية ليلاً
الأربعاء:
- غائم جزئياً
- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة
- تراجع بنسبة الرطوبة ساحلاً
- سيطرة الرياح الشمالية الباردة
- أمطار في الداخل خاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر مع تساقط خفيف للثلوج على مستويات الـ١٢٠٠ متر
- تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية صباحاً