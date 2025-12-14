أمطار غزيرة وعواصف رعدية في انتظارنا... والثلوج في هذا الموعد!

living cost indicators
طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة نهارية ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة خلال الليل حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية سريع مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ مصدره البحرالأسود مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر حتى صباح الاربعاء بحيث تسيطر الرياح الشمالية الباردة مع تدني مستوى تساقط الثلوج ليلامس الـ١٢٠٠ شمالاً مساء الثلاثاء لكن دون تراكمات فعالة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

- قليل الغيوم اجمالاً 

- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة 

- انخفاض في نسبة الرطوبة حيث تؤدي الى أجواء باردة ليلاً 

الإثنين:

- غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة

- استقرار بدرجات الحرارة، 

- ارتفاع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وتكاثف للغيوم ويتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية

- أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليلاً خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد

- رياح ناشطة 

- ثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس الـ١٧٠٠م وما دون ذلك في المناطق الشمالية.

الثلاثاء:

- غائم جزئياً الى غائم أحياناً

- انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية 

- ضباب على المرتفعات

- أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد، وتخف حدّة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة

- رياح ناشطة تقارب الـ٦٠كم/س خاصة في الفترة الصباحية 

- ثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وقد تلامس الـ١٢٠٠م الجبال الشمالية والداخلية

- تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية ليلاً

الأربعاء:

- غائم جزئياً 

- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة 

- تراجع بنسبة الرطوبة ساحلاً  

- سيطرة الرياح الشمالية الباردة 

- أمطار في الداخل خاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر مع تساقط خفيف للثلوج على مستويات الـ١٢٠٠ متر

- تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية صباحاً
