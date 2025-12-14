أمطار غزيرة وعواصف رعدية في انتظارنا... والثلوج في هذا الموعد!

A + A -

اليوم:- قليل الغيوم اجمالاً- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة- انخفاض في نسبة الرطوبة حيث تؤدي الى أجواء باردة ليلاًالإثنين:- غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة- استقرار بدرجات الحرارة،- ارتفاع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وتكاثف للغيوم ويتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية- أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليلاً خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد- رياح ناشطة- ثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس الـ١٧٠٠م وما دون ذلك في المناطق الشمالية.الثلاثاء:- غائم جزئياً الى غائم أحياناً- انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية- ضباب على المرتفعات- أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد، وتخف حدّة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة- رياح ناشطة تقارب الـ٦٠كم/س خاصة في الفترة الصباحية- ثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وقد تلامس الـ١٢٠٠م الجبال الشمالية والداخلية- تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية ليلاًالأربعاء:- غائم جزئياً- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة- تراجع بنسبة الرطوبة ساحلاً- سيطرة الرياح الشمالية الباردة- أمطار في الداخل خاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر مع تساقط خفيف للثلوج على مستويات الـ١٢٠٠ متر- تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية صباحاً