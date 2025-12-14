living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"جود" بديلاً لـ القرض الحسن؟!

14
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

بدأ «حزب الله» في لبنان اتخاذ خطوات تنظيمية يُعتقد أنها تمهّد لإغلاق أو تهميش ذراعه المالية «القرض الحسن»، في ظل ضغوط أميركية متصاعدة وإجراءات محلية، أبرزها تشدد «مصرف لبنان» ومنعه التعامل مع المؤسسة.

ووفق مصادر مالية، لجأت «القرض الحسن» إلى ما يُعرف بـ«سياسة التموضع القانوني»، بحثاً عن بدائل تتيح استمرار بعض خدماتها تحت سقف القانون، في مواجهة المطالب الدولية بإقفالها.

وفي هذا الإطار، برز تحوّل عملي تمثّل بإنشاء مؤسسة تجارية مرخّصة تحمل اسم «جود»، بدأت منذ مطلع كانون الأول الجاري بتنفيذ جزء من نشاطات «القرض الحسن»، ولا سيما العمليات المرتبطة بالذهب. وبحسب مصادر محلية، باتت المعاملات تُجرى عبر عقود تجارية وفواتير رسمية صادرة عن «جود»، تقوم على شراء الذهب وبيعه بالتقسيط، بدلاً من منح قروض مباشرة مقابل رهن الذهب كما كان معمولاً به سابقاً.

وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة لتجزئة الخدمات التي كانت تقدمها «القرض الحسن»، وإخراج بعض الأنشطة من إطارها التقليدي، في محاولة للالتفاف على الضغوط الداخلية والخارجية.

غير أن تقديرات مالية لبنانية تستبعد أن يلقى هذا التحول قبولاً أميركياً، معتبرة أن تغيير الشكل القانوني لا يعالج جوهر الاعتراض، والمتمثل باستمرار التداول المالي خارج القطاع المصرفي، ولو تحت مسميات جديدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout