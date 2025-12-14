الديار: «لقاء ثلاثي» في باريس يسبق «الاجتماع الرباعي»؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يتوقع ان تشهد العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا يعقد مساء 17 - 18 كانون الاول، يضم كلا من: الموفدة الاميركية، مورغان اورتاغوس، الموفد الفرنسي، جان ايف لودريان، الموفد السعودي، الامير يزيد بن فرحان، لبحث الملف اللبناني وعلى جدول اعماله استكمال تطبيق 1701، التزام الحكومة اللبنانية حصر سلاح حزب الله جنوب الليطاني ووضع أطر المرحلة الثانية شماله، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والانتخابات النيابية.على ان يعقد في 18 اجتماع بين الثلاثة ينضم اليه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث سيعرض مسار ما تحقق جنوب الليطاني، وحاجات الجيش اللبناني، لاستكمال المهمات المطلوبة منه، كما ستناقش مسـالة عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني، والذي تضغط على خطه باريس.