الأنباء الكويتية: الجيش اللبناني يحاذر ويرفض الدخول في مثل هذا الإجراء

في وقت تطالب جهات ديبلوماسية غربية الجيش اللبناني في الجنوب بعمليات تفتيش داخل المنازل والأملاك الخاصة بحثا عن سلاح أو بنى تحتية عسكرية، تؤكد مصادر سياسية أن الجيش اللبناني يحاذر ويرفض الدخول في مثل هذا الإجراء، لاسيما أن الدخول إلى المنازل يحتاج إلى أذونات من القضاء ولا يمكن أن يتم عشوائيا.وبالرغم من حالة الترقب لما سيؤول اليه مسار الأوضاع في لبنان، تبدو المناطق اللبنانية وقد دخلت في صميم أجواء الأعياد وزحمة السير، وارتدت الحلة من زينة وأضواء وأسواق ميلادية تم افتتاحها تباعا من منطقة إلى أخرى.