بالصورة: خطف إمرأة وابنتها الرضيعة!

يا صور -

" عملية خطف خطيرة بدأت فصولها في منطقة صور: اختطاف أم وطفلتها من منزلها في حنواي قرب صور .

خرجت السيدة ياسمين هنداوي بصحبة ابنتها مايا  ذات الخمسة أشهر ، ودعت زوجها ثم انقطعت أخبارها . في المساء حاول الاتصال بها ولكن هاتفها كان مغلقا.  في اليوم التالي ورد للزوج خالد خزمة اتصال من هاتف زوجته ، وكان المتحدث شخصا غريبا أخبره بخطف ابنته وزوجته مطالبا بفدية قيمتها 20 ألف دولار .  تكررت اتصالات الخاطفين تارةً يسمعونه صوت بكاء طفلته، وطوراً صوت صراخ زوجته .وخالد عامل سوري مقيم في لبنان لا يملك من مبلغ الفدية شيئا. فهرع لإبلاغ الأجهزة الأمنية وزودها بالمعطيات لتبدأ التحقيقات،  قبل أن يتلقى منذ يومين اتصالاً أخيراً من الخاطفين يخيرونه إما الدفع وإما بيع زوجته وابنته لتجار البشر والأعضاء البشرية. هذا و قد أصبح هاتف زوجته خارج الخدمة منذ يومين وهو يعيش بحال للقلق شديد ويرجو من القوى الأمنية الإسراع في كشف مصير عائلته. "


