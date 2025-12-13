السيد:" يا نوح أفرِجْنا بطوَفان جديد !!!"

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :" عن المنزل في بلدة (يانوح) الجنوبية…قام الجيش اللبناني بواجبه بتفتيش المنزل برفقة اليونيفيل، ولم يعثروا على اي سلاح وغيره في المنزل "المشتبَه به"،معلومة الإشتباه مصدرها إسرائيل، وجاءت لليونيفيل عبر الميكانسم، اي عبر مجموعة مراقبة وقف النار ( الذي لم يقف يوماً)،إسرائيل لم تقتنع بنتيجة التفتيش وارسلت مسيّرة وهددت بنسف المنزل،عندها طلب الميكانسم التفتيش مجدداً بحضوره وحفْر أرضية المنزل ولا يزال الحفر جارياً…هذا الإبتزاز للجيش اللبناني تتحمّل مسؤوليته السلطة السياسية التي كلفته بمهمة مستحيلة ومُذِلَّة مع بقاء الاحتلال فوق رأسه،البلدة إسمها (يانوح)،يا نوح أفرِجْنا بطوَفان جديد !!!"