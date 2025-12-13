أدرعي: تجميد الغارة موقتًا !

A + A -

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه" في وقت سابق اليوم تم إصدار انذار لاخلاء سكان من مبنى في منطقة يانوح بجنوب لبنان تمهيدًا لاستهدافه حيث وبعد إصدار الإنذار توجه الجيش اللبناني عبر الآلية بطلب الوصول مجددًا إلى الموقع المحدد الذي تم تجريمه ومعالجة خرق الاتفاق".وقال عبر موقع "إكس": "لقد قرر الجيش الاسرائيلي السماح بذلك وبناء عليه تم تجميد الغارة موقتًا حيث يراقب الهدف بشكل مستمر ويبقى على تواصل مع الآلية".وأضاف: "الجيش لن يسمح لحزب الله بإعادة التموضع أو التسلح" بحسب تعبيره.