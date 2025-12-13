living cost indicators
12 B.I.S SARL
بالصور - باسيل مشاركاً في رسيتال ميلادي لهيئة قضاء زحلة في "التيار": نعيش الميلاد بأمل السلام في لبنان ونواجه التبعية بالقرار الحر (بعدسة الزميل جورج فغالي)

13 DECEMBER 2025

أكّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل خلال رسيتال ميلادي أقامته هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحرّ وأحياه المرنّم حليم كرم،  أنّ لهذا اللقاء نكهة خاصّ مؤكداً: "نلتقي في دير مار الياس الطوق، الذي حمى أهالي زحلة في أيام الحرب وآوى الأبطال الذين واجهوا كي تبقى زحلة حرّة".

وأضاف باسيل: "نعيش زمن الميلاد بأمل وفرحٍ منتظرين أيام خيرٍ، كي يعمّ السلام في زحلة وكلّ لبنان." 
وقال إنّنا نعيش الميلاد في كلّ مرّة نقاوم الظلم بالعدالة، ونواجه التبعيّة بالقرار الحرّ، ونأمّل خلال هذا العيد الخير لجميع اللبنانيين، من جميع الأطياف والأديان. وأمل أن تبقى زحلة مشعّة بالنور وأن يحلّ الخير على أهلها وناسها".

الرسيتال شهد مشاركة واسعة سياسية وشعبية، وحضره النواب سليم عون وسامر التوم وشربل مارون، والنائب السابق سيزار معلوف ورئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف، ومنسق لجنة المراجعات في "التيار" ابراهيم الرامي، والمدير العامّ لوزارة الزراعة لويس لحّود ورئيس غرفة التجارة والصناعة في زحلة منير التيني ورئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة ورئيس دائرة العمل في البقاع خضر الرفاعي ورئيسة مصلحة الصحة في البقاع جويس حدّاد والعميد المتقاعد مروان سليلاتي، ونائب مطران الروم الملكيين الكاثوليك إيلي معلوف ورئيس دير مار إلياس الطوق الأب الياس الخوري. كما حضر الرسيتال رئيس بلدية رعيت ضاهر قازان ورئيس بلدية شتورا ميشال مطران ورئيس بلدية أبلح ربيع سمعان ورئيس بلدية قاع الريم غسان صليبا.

وشارك ايضاً نائبا رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري والسياسية مارتين نجم كتيلي ومنسق لجنة الإعلام والتواصل ميشال أبو نجم، ومنسق هيئة قضاء زحلة في التيار الياس بخاش وأمين سرّ مجلس القضاء قزحيا الزوقي وأعضاء المجلس ناصيف أبو ديوان وطوني هندي، ومسؤول الحملة الانتخابية في زحلة الياس عطالله وأعضاء هيئة القضاء، وحشد من التياريين والمناصرين. 

وكانت كلمة للأبّ برنارد توما باسم رئيس الدير الأب الياس الخوري، رحّب خلالها بباسيل، وقال إنّ "وجود رئيس التيار وجميع المشاركين هو علامة محبّة متبادلة وتعبير صادق عن الشركة التي تجعنا في هذا المكان الذي شيّد على الإيمان والتقوى". 

وشارك الحاضرون المرنّم حليم كرم الألحان وترانيم الميلاد،في أجواء من الفرح والأمل في الكنيسة. 
وفي الختام قدم الحضور التهاني بالعيد في صالون الكنيسة، حيث أقيم كوكتيل.
وكان لباسيل لقاء مع رئيس دير مار الياس الطوق الأب الياس الخوري والأب برنارد توما، قبيل بدء الريسيتال.
