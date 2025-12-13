انذار إسرائيلي عاجل الى سكان هذه البلدة جنوب لبنان!

A + A -

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر اكس:إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية يانوح🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة🔸نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فورًا والابتعاد عنه وعن المباني المجاورة لمسافة لا تقل عن 300 متر