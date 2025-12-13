تحضروا - منخفض جوي جديد قادم في هذا اليوم!

A + A -

يؤثر استقرار جوي نسبي لغاية ظهر الاثنين يخرقه تقلبات جوية ضعيفة، فيما كتل هوائية باردة ورطبة من المتوقع ان تؤثر على لبنان بين ظهر الاثنين والثلاثاء.في تفاصيل طقس اليوم :-الجو : متقلب غائم جزئياً واحتمال رذاذ محلي-الحرارة : بين ١٢ و ١٩ ساحلًا وبين ٥ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على ال ١٠٠٠متر- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥ ٪- الرياح شمالية غربين وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa- الانقشاع : جيد- حال البحر : منخفض الموج ٧٠سم وحرارة سطح المياه ٢٢أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الاحد : متقلب غائم جزئيًا مع احتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٩ ساحلًا وبين ٧ و ١٤ بقاعاً وبين ٩ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.الاثنين : يتحول تدريجيًا الى غير مستقر مع احتمال امطار متفرقة وتتساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع ١٧٠٠ متو والحرارة تتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.