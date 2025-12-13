عقل: هذه هدية جعجع للبنانيين في عيد الميلاد!

A + A -

كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر ودبع عقل عبر اكس:فضائح وزارة الطاقة مع جعجع: كل يوم أبشع من يوم... والمواطن يدفع الثمن.هدية عيد الميلاد من جعجع للبنانيين: العتمة الشاملة، ما يعني فواتير المولدات "نار"... مزيد من الأرباح لمافيا الموتور والمحروقات من حساب الناس!