أسرار الصحف ليوم السبت 13 كانون الأول 2025

يدور نقاش معقَّد حول مستقبل المفاوضات في ظل فصل مسار الانتهاكات عنها، واستمرار التهديد الإسرائيلي بالتصعيد.يواجه ملف توظيفي في الجامعة اللبنانية عقبات تتخطى المعايير، بعد حملة نيابية - حزبية على ما يُسمَّى رجحان «البعد الديمغرافي» على العدد المرشح للقبول.ينشط سفير دولة كبرى لترتيب الوضع في لبنان، وإجراء الانتخابات في موعدها، ضمن صيغة تُرضي الفريقين المختلفين حول مسألة اقتراع المغتربين.يجري العمل على غربلة الأسماء من أجل تأليف هيئة رسمية للإشراف على استحقاق متنازع على كيفية إجرائه.وقع وزير في شرك طرح مشبوه يفتي بشطب الفوائد من أموال ً المودعين، متجاهلا ّ أن المودعين لم يحصلوا على قرش واحد منذ أكثر من 5 ّ سنوات كفائدة، وأن أموالهم المحتجزة خسرت أساساّ من قيمتها بالتضخم.تتجه هيئات إلى مقاضاة وزراء خارج لبنان اذا تحايلوا وتلاعبوا في هدر حقوق مقدسة لآلاف المواطنين.توقف مرجع دبلوماسي سابق أمام تبني وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي نظرية توماس برّاك حول عدم وجود تأثير المسار التفاوضي على مخاطر شنّ حرب إسرائيلية على لبنان بصورة مخالفة لكلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي قال حول التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توم برّاك “لا تضيّعوا وقتكم بها، هي مرفوضة من كافة اللبنانيين”. وتساءل المرجع الدبلوماسي هل يُعقل أن يتحدث وزير الخارجية في أي بلد بلسان حزبه وليس بلسان الدولة التي يترأس جهازها الدبلوماسي فلا يشاور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل الإدلاء بمواقف يعرف أن الاجتهاد فيها قد يصطدم بمواقف مخالفة للمراجع الأعلى تمثيلاً منه لسياسة الدولة.أثارت تقارير صحافية عن تواصل إسرائيلي مع جهات يمنية قلقاً واسع النطاق عربياً خصوصاً أن قيادات الفريق المعني تتخذ من دول عربية مقراً لها. وقال مسؤول أمني عربي إن حكومة بلاده تلتقي على مستويات متعددة مع الإسرائيليين، لكنها لا تتقبل أن يكون للإسرائيليين نوافذ أمنية داخل بلادها عن غير الأقنية الحكومية. وحذر المسؤول من تأثير هذا التواصل الإسرائيلي مع قوة تملك حضوراً على مضيق باب المندب من خلق واقع أمني إقليمي مزعج لدولتين عربيتين كبيرتين على البحر الأحمر ويهمها أمن الممرات والمضائق والدول العربية التي لا تؤيد المقاومة وتقف في خندق مقابل لأنصار الله في اليمن لا تتقبل أن يستغلّ البعض هذه المواقف لمنح “إسرائيل” سطوة على باب المندب بما يجعل هذه الدول رهائن أمنية لخطط إسرائيلية تستخدم حلفاء محليين تمولهم دول عربية وترعاهم عواصم عربية ويفتحون قنوات لـ”إسرائيل” من خلف ظهور هذه الدول. وختم المسؤول بالقول إن هذا السلوك يمنح مصداقية لموقف أنصار الله الذين ساندوا غزة عندما يقولون إن خصومهم عملاء لـ”إسرائيل” وليسوا خصوماً على ملفات محلية يمنية.