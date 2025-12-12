A + A -

في أجواء ميلادية، أضاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عونعند الخامسة من بعد ظهر اليوم، شجرة الميلاد في البهو الداخلي للقصر الجمهوري في بعبدا، فياحتفال حضره أفراد عائلتهما والأحفاد، وموظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وضباط لواءالحرس الجمهوري.بدأ الحفل بعرض موسيقي عند مدخل البهو، تضمن ألحاناً ميلادية، قبل أن يضيء الرئيس عونوقرينته وأفراد العائلة شجرة العيد. وتلا ذلك أداء مجموعة من الأغاني الميلادية بصوت رفقا فارسوجيلبير رحباني وسط أجواء من الفرح. ثم انتقل الرئيس عون واللبنانية الأولى الى قاعة 25 أيار،حيث صافحا موظفي القصر وضباط لواء الحرس الجمهوري وتمنيا لهم أعياد مجيدة وسنة مباركة،وشاركوهما في كوكتيل خاص بالمناسبة.