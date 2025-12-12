A+
عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، شجرة الميلاد في البهو الداخلي للقصر الجمهوري في بعبدا، في
احتفال حضره أفراد عائلتهما والأحفاد، وموظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وضباط لواء
الحرس الجمهوري.
بدأ الحفل بعرض موسيقي عند مدخل البهو، تضمن ألحاناً ميلادية، قبل أن يضيء الرئيس عون
وقرينته وأفراد العائلة شجرة العيد. وتلا ذلك أداء مجموعة من الأغاني الميلادية بصوت رفقا فارس
وجيلبير رحباني وسط أجواء من الفرح. ثم انتقل الرئيس عون واللبنانية الأولى الى قاعة 25 أيار،
حيث صافحا موظفي القصر وضباط لواء الحرس الجمهوري وتمنيا لهم أعياد مجيدة وسنة مباركة،
وشاركوهما في كوكتيل خاص بالمناسبة.