Bassil a “Russia Today”: En el Líbano y Siria somos dos pueblos en dos Estados, y todos deben aceptar que la protección del Estado sea efectiva

A + A -

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, afirmó que “hay quienes defienden la idea de unir el Líbano a Siria hablando de una sola civilización y un solo pueblo”, y explicó que “esta idea ha estado presente en algunos sirios a lo largo de la historia, que tenían el sueño, la voluntad o la política de apoderarse del Líbano y anexionarlo, y hay algunos en el Líbano que aceptan esta idea”.En una entrevista con el canal “Russia Today” en el programa “News Maker”, Bassil recordó que “en 1976, Hafez al-Assad lanzó el lema “un pueblo en dos Estados” y, en el primer aniversario de la caída del régimen, apareció el lema “un pueblo y un Estado”, y dijo: “Por eso quisimos dejar claro que somos “dos pueblos en dos Estados”, es decir, el pueblo libanés en el Estado libanés y el pueblo sirio en el Estado sirio”.Bassil señaló que “lo que ocurrió hace dos días es muy grave, ya que el descenso de los desplazados, a los que llamamos ejército, para celebrar de una forma que casi provocó disturbios”, y preguntó: “ ¿Cómo pueden callarse el Gobierno y sus partes cuando deben tomar las medidas necesarias para repatriar inmediatamente a los desplazados a su país? Las medidas actuales son muy insuficientes”. Y afirmó: “Como corriente política basada en la idea de la libertad, la soberanía y la independencia, no podemos aceptar que se hable de la anexión del Líbano a Siria, ya sea por parte de Estados Unidos, Europa, los países árabes, Siria o el Líbano”.Bassil insistió en que “el Gobierno libanés es sumiso y pasivo y trata con inferioridad todo lo relacionado con Siria”, señalando que “el mero hecho de aceptar negociar el retorno de los presos sirios desde el Líbano es una concesión, ya que los presos condenados por delitos que permiten su repatriación deben ser devueltos sin negociación alguna”. y señaló que “los presos que han matado, secuestrado y atacado al ejército no deben ser objeto de negociación”.En cuanto al tema del sur y la exclusividad de las armas, Bassil afirmó que “el partido debe reconocer que no ha sido capaz de proteger el Líbano, ya que existía una ecuación de disuasión que ya no existe”, señalando que “lo que está en juego hoy es la capacidad de repeler un ataque terrestre, quizá de forma limitada, con nuestro reconocimiento a los mártires y la valentía de los resistentes, y nuestro reconocimiento de que los hijos del sur se sacrifican por todos nosotros, pero al final hay un país que debe seguir adelante”.Bassil explicó: “Las facciones del Gobierno están hoy divididas entre quienes apuestan por la guerra para imponer una nueva realidad y quienes apuestan por un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para volver a la situación anterior”, señalando que “hoy en día, la corriente está sola fuera del Gobierno y en la oposición”, y añadió: “Todos querían apartarnos de la escena y de la decisión porque, en el interior, solo se reparten los nombramientos y no hacen nada más que mentirse entre ellos y al exterior sobre el tema de las armas”.Bassil dijo: “Hay quienes tranquilizan a "Hezbollah" sobre 1701 y el sur del Litani y lo empujan a abandonar el norte del Litani, y él mismo dice al exterior que entregará las armas de "Hezbollah" en un plazo de tres meses. Y añadió: “Al mismo tiempo, la pareja chiíta no ha sido sincera ni con el pueblo libanés ni con el Gobierno, y no ha declarado lo que quiere hacer con el tema de las armas o, al menos, lo que está dispuesta a hacer, ya que está de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego, que implícitamente no acepta”.Bassil añadió: "El Líbano, con el nombramiento del embajador Simon Karam en la comisión del mecanismo, no ha conseguido desactivar la guerra, sino ganar algo de tiempo hasta finales de año. y la guerra será de otro tipo, porque Netanyahu vive de las guerras y, si las detiene, se abrirán sus archivos, por lo que no quiere detener la guerra por motivos personales de poder, por un lado, y por otro, porque considera que tiene éxito, como demuestra el caso de Siria, donde Ahmed al-Sharaa fue llevado a la presidencia para firmar la paz con Israel y entregar el Golán a Israel." Y continuó: “Antes de eso, celebraron reuniones en Azerbaiyán y Al-Sharaa aceptó todas las condiciones, pero Israel ya no las aceptaba porque la lógica de la extrema derecha les dice que obtuvieron el Golán por votación en la Knesset y, en realidad, Israel ocupó el sur de Siria y se situó a las puertas de la periferia de Damasco”.Y continuó: “Israel vive de las guerras y quiere una segunda guerra, y Netanyahu habla de imponer la paz por la fuerza, pero nosotros queremos una paz real y verdadera entre los pueblos, al estilo del presidente Trump, es decir, al estilo estadounidense y occidental, no al estilo israelí. Y añadió: “Al final, la guerra debe terminar y Hezbollah debe aceptar que no se mantengan las armas, porque hoy todo el pueblo quiere asumir la carga de la defensa a través del ejército, por lo que proponemos una estrategia de defensa nacional y un programa basado en obligar a Israel y a sus aliados a retirarse a cambio de una solución al tema de las armas”.Bassil dijo: "La estrategia de defensa nacional libre se lleva a cabo dentro de un programa único que establece que Israel y quienes lo apoyan en la comunidad internacional se comprometen con nosotros con garantías reales y no solo verbales, y el ejemplo más destacado es el acuerdo de alto el fuego que se acordó implementar, pero ¿dónde lo implementó Israel?"Y añadió: “Si Israel hubiera llevado a cabo la retirada, habría puesto en aprietos a la región, pero no quiere hacerlo, y aquí observamos la “arrogancia” israelí, que ahora amenaza con iniciar una nueva guerra”.Bassil afirmó: “Hay que reconocer que el Estado protege, pero de forma efectiva, y no ceder ante agendas externas y la lógica de cortar cabezas, que no fomenta la reconciliación y la sumisión al Estado”. Y añadió: “El Gobierno ha fallado al no presentar un documento libanés. Queremos que la decisión esté en manos de nuestro Estado y las armas en manos del ejército, pero debemos saber cómo eliminar la ocupación y lograr la exclusividad de las armas a través de un negociador libanés libre, independiente y no sometido ni al interior ni al exterior”.En cuanto al tema de la delimitación de las fronteras marítimas, Bassil señaló que “hay más de un enfoque científico sobre el tema de las fronteras, empezando por la frontera entre nosotros y Chipre, que fue trazada con la ayuda del ejército libanés y, en segundo lugar, por el Ministerio de Obras Públicas”.Dijo: . “El Líbano ya firmó un decreto en este sentido y lo envió a las Naciones Unidas, y desde entonces se ha hablado de otra teoría científica según la cual nuestras fronteras con Chipre deberían ser 5000 km² más extensas, lo que no se ha demostrado en relación con la longitud de la costa libanesa y la longitud de la costa chipriota, que se aplica al Líbano con este criterio”.Señaló que “el error de las autoridades fue considerar que habían celebrado el acuerdo sin someterlo al Parlamento, y según el artículo 52 de la Constitución, el presidente de la República tiene derecho a hacerlo”. Afirmó: “Este acuerdo se celebró durante el Gobierno de Fouad Siniora en 2007 y nosotros no formábamos parte de él, y hoy intentan dar a entender que han firmado un nuevo acuerdo”, recordando que insistió “al ex primer ministro Saad Hariri, cuando era ministro de Energía, en que este acuerdo se sometiera a la aprobación del Parlamento libanés, ya que se trata de un acuerdo permanente con importantes repercusiones financieras directas”.En cuanto al tema de las elecciones y el voto de los expatriados, Bassil afirmó: “Nadie más que nosotros ha expresado su interés en mantener los seis escaños de los expatriados. Hay fuerzas que quieren suprimir el derecho de los expatriados a votar en el extranjero y otras que quieren suprimir los seis escaños para lograr una victoria electoral provisional, olvidando que esto haría que cientos de miles de expatriados perdieran interés en votar, ya que hay muchos expatriados en el extranjero que deben seguir vinculados a la realidad política interna, porque nos preocupamos por ellos y por sus derechos”.Y añadió: “Por lo tanto, debemos pensar en cómo dar voz a los 14 millones de libaneses que viven en el extranjero y que no están registrados como ciudadanos libaneses, ya que así es como debemos trabajar entre ellos, mientras que los demás solo quieren que voten por ellos”. Afirmó que “el partido se presentará a las elecciones sea cual sea la ley”, señalando que el voto de los expatriados será motivo para que los partidos políticos “saboteen” las elecciones o eliminen por completo el derecho al voto.