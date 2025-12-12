A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a affirmé qu’« il y a certains qui nourrissent l'idée de rattacher le Liban à la Syrie en parlant d'une seule civilisation et d'un seul peuple », expliquant que " cette tendance existe chez certains Syriens à travers l'histoire, qui ont toujours rêvé, voulu ou cherché à s'emparer du Liban et à l'annexer, et certains au Liban adhèrent à cette idée ".Dans une interview accordée à la chaîne "Russia Today" dans le cadre de l'émission "Newsmaker", Bassil a rappelé qu' "en 1976, Hafez al-Assad avait lancé le slogan "un seul peuple dans deux États" et que lors du premier anniversaire de la chute du régime, le slogan "un seul peuple et un seul État " était apparu. Il a déclaré : "C'est pourquoi nous avons voulu affirmer que nous sommes "deux peuples dans deux États", c'est-à-dire le peuple libanais dans l'État libanais et le peuple syrien dans l'État syrien".Bassil a souligné que "ce qui s'est passé il y a deux jours est très grave, car le débarquement des déplacés, que nous avons qualifiés d'armée, pour célébrer, a failli provoquer une discorde ", et a demandé : " Comment le gouvernement et ses composantes peuvent-ils rester silencieux alors qu'ils doivent prendre les mesures nécessaires pour renvoyer immédiatement les déplacés dans leur pays ? Les mesures actuelles sont bien en deça de ce qui est nécessaire". Il a souligné : " En tant que courant fondé sur les idées de liberté, de souveraineté et d'indépendance, nous ne pouvons accepter les discours sur le rattachement du Liban à la Syrie, qu'ils proviennent des États-Unis, d'Europe, du monde arabe, de Syrie ou du Liban."Bassil a souligné que "les autorités libanaises sont soumises et passives et traitent tout avec la Syrie avec condescendance ", ajoutant que "le simple fait d'accepter de négocier le retour des prisonniers syriens du Liban est une concession, car les prisonniers condamnés pour des crimes qui permettent leur retour doivent être renvoyés sans négociation ". Il a ajouté que " les prisonniers qui ont tué, kidnappé et agressé l'armée ne doivent pas faire l'objet de négociations ".Concernant le dossier du Sud et l'exclusivité des armes, Bassil a affirmé que " le parti doit reconnaître qu'il n'a pas été capable de protéger le Liban, car il existait une équation de dissuasion qui n'existe plus aujourd'hui ", soulignant que "ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la capacité à repousser une attaque terrestre, peut-être de manière limitée, tout en rendant hommage aux martyrs et au courage des résistants et en reconnaissant que les fils du Sud se sacrifient pour nous tous, mais qu'au final, il y a un pays qui doit continuer d'exister".Bassil a expliqué : "Les partenaires du gouvernement sont aujourd'hui divisées entre ceux qui misent sur la guerre pour imposer une nouvelle réalité et ceux qui misent sur un accord entre l'Iran et les États-Unis pour rétablir la situation telle qu'elle était", soulignant que " le Courant est aujourd'hui seul hors du gouvernement et dans l'opposition", ajoutant : "Tout le monde voulait nous écarter de la scène et de la prise de décision, car à l'intérieur, ils se partagent uniquement les nominations et ne font rien d'autre que se mentir les uns aux autres ainsi qu’aux acteurs étrangers sur la question des armes. "Bassil a ajouté : " Certains rassurent le "Hezbollah'' au sujet de la 1701 et du sud du Litani et le poussent à quitter le nord du Litani, tout en déclarant à l'étranger qu'ils lui remettront les armes du "Hezbollah" dans un délai de trois mois. Il a ajouté : " En même temps, le duo chiite n'a été honnête ni avec le peuple libanais ni avec le gouvernement et n'a pas déclaré ce qu'il comptait faire au sujet des armes, ou du moins ce qu'il était prêt à faire s'il acceptait l'accord de cessez-le-feu, qu'il n'approuve pas implicitement. "Bassil a ajouté : " Le Liban n'a pas réussi, en nommant l'ambassadeur Simon Karam à la commission du mécanisme, à désamorcer l’étincelle de guerre, mais seulement à gagner un peu de temps jusqu'à la fin de l'année ; la guerre sera d'un autre type, car Netanyahou vit des guerres et s'il y met fin, ses dossiers seront ouverts. Il ne veut donc pas mettre fin à la guerre pour des raisons personnelles liées à son pouvoir d'une part, et d’autre part il considère qu'il réussit, comme le montre l'exemple de la Syrie, où Ahmed Al-Sharaa a été porté à la présidence pour conclure la paix avec Israël et livrer le Golan à Israël." Il a poursuivi : " Avant cela, ils ont tenu des réunions en Azerbaïdjan et Al-Sharaa a accepté toutes les conditions, mais Israël n'a pas donné son accord, car la logique de l'extrême droite israélienne veut qu'ils aient obtenu le Golan par un vote au Knesset. En réalité, Israël a occupé le sud de la Syrie et s'est retrouvé aux portes périphériques de Damas. "Il a ajouté : " Israël vit des guerres et veut une deuxième guerre. Netanyahu parle d'imposer la paix par la force, mais nous voulons une paix réelle et véritable entre les peuples, à la manière dont le dit le président Trump, c'est-à-dire à la manière américaine et occidentale, et non à la manière israélienne. Il a déclaré : " En fin de compte, la guerre doit prendre fin et le Hezbollah doit accepter de ne pas conserver ses armes, car aujourd'hui, tout le peuple veut assumer la charge de la défense par le biais de l'armée. C'est pourquoi nous parlons d'une stratégie de défense nationale et d'un programme qui oblige Israël et ses alliés à se retirer en échange d'une solution à la question des armes ".Bassil a déclaré : " La stratégie de défense nationale libre s'inscrit dans un programme unique qui stipule qu'Israël et ceux qui soutiennent Israël au sein de la communauté internationale s'engagent avec nous à fournir des garanties réelles et non verbales. L'exemple le plus frappant est l'accord de cessez-le-feu qui devait être mis en œuvre. Où Israël l'a-t-il mis en œuvre ?Il a ajouté : " Si Israël avait mis en œuvre le retrait, cela aurait embarrassé la région, mais il ne le souhaite pas, et c'est là que nous constatons l'arrogance israélienne. Aujourd'hui, il menace de déclencher une nouvelle guerre ".Bassil a souligné : " Il faut reconnaître que l'État protège, mais de manière effective, et non pas se soumettre à des agendas étrangers et à une logique de décapitation qui n'encourage pas la réconciliation et la soumission à l'État ". Il a ajouté : " Le gouvernement a failli à sa tâche en ne présentant pas de proposition libanaise, nous voulons que la décision soit entre les mains de notre État et les armes entre celles de l'armée, mais nous devons savoir comment mettre fin à l'occupation et obtenir l'exclusivité des armes grâce à un négociateur libanais libre, indépendant et soumis ni à l'intérieur ni à l'extérieur. "Dans le dossier de la délimitation des frontières maritimes, Bassil a souligné qu' "il existe plusieurs approches scientifiques de la question des frontières, à commencer par celles entre le Liban et Chypre, qui ont été tracées en collaboration avec l'armée libanaise et le ministère des Travaux publics en second lieu ".Il a déclaré : " Le Liban a déjà signé un décret dans ce cadre et l'a envoyé aux Nations Unies. Depuis lors, une autre théorie scientifique a été avancée, selon laquelle nos frontières avec Chypre devraient être prolongées de 5 000 km², ce qui n'a pas été prouvé en ce qui concerne la longueur du littoral libanais et chypriote, qui ne correspond pas à ce critère dans le cas du Liban ".Il a souligné que " l'erreur commise par les autorités est d'avoir conclu l'accord sans le soumettre au Parlement, alors que selon l'article 52 de la Constitution, le président de la République a le droit de le faire ". Il a ajouté : " Cet accord a été conclu sous le gouvernement de Fouad Siniora en 2007, sans que nous y participions, et aujourd'hui, ils essaient de faire croire qu'ils ont conclu un nouvel accord ", rappelant qu'il avait insisté " auprès de l'ancien Premier ministre Saad Hariri, lorsqu'il était ministre de l'Énergie, pour que cet accord soit soumis au Parlement libanais pour approbation, car il s'agit d'un accord permanent qui a des implications financières directes et importantes ".Au sujet des élections et du vote des expatriés, Bassil a affirmé : " Personne d'autre que nous n'a exprimé son souci de préserver les six sièges des expatriés. Certaines forces veulent supprimer le droit de vote des expatriés à l'étranger, tandis que d'autres veulent supprimer les six sièges afin de remporter une victoire électorale temporaire, oubliant que cela dissuaderait des centaines de milliers d'expatriés de voter. Or, de nombreux expatriés à l'étranger doivent rester connectés à la réalité politique intérieure, car nous nous soucions d'eux et de leurs droits ".Il a ajouté : " Nous devons donc réfléchir à la manière dont nous pouvons aider les 14 millions de Libanais expatriés qui ne sont pas enregistrés comme citoyens libanais. C'est ainsi que nous devons agir pour eux, alors que les autres veulent seulement qu'ils votent pour eux. " Il a souligné que " le courant se présentera aux élections quelle que soit la loi ", soulignant que le vote des expatriés sera une raison pour les partis politiques de "saboter" les élections ou de supprimer complètement ce droit."