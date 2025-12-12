أدرعي: .. "ما بدو اتنين يحكوا في.. فلا تتذاكوا"

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، "كيف تعرف أن الطرف الآخر خائف، منهزم ومفلس؟عندما يلجأ لنشر مثل هذه الفيديوهات… لكنهم ينسون أن الحقيقة لها وجه واحد".وأضاف أدرعي، "وفي هذه الحالة، نحن نتحدث عن مكونات دولة سيادية حرة، وعن توجيه الإصبع نحو العدو الحقيقي لهذه المكونات. من الطبيعي أن تتعدد الأصوات، لكن تبقى الحقيقة واحدة: حزب الله عدو لبنان، قاتل خصومه، وحارق الأخضر واليابس فيه".وتابع، "هذا هو الواقع… واضح للجميع، "ما بدو اتنين يحكوا فيه".واختتم منشوره بالقول "فلا تتذاكوا".