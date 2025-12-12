مياه لبنان الجنوبي: لترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى

A + A -

أصدرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بيانا، جاء فيه: “تحيط المؤسسة السادة المشتركين في كل الدوائر التابعة لها علما، بإنخفاض التغذية بالمياه بسبب عدم انتظام عمل خط الخدمات العامة الكهربائي، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية والذي يؤثر أيضا على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية: العربي، الفوار، حارة صيدا الكبرى، يانوح، وادي جيلو، وادي السلوقي، تفاحتا، باتوليه، صديقين وغيرها من الآبار ومحطات التوزيع كافة.علما أن المؤسسة بادرت الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كل المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة.لذا تدعو المؤسسة المواطنين الى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه وذلك الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية المعتادة”.