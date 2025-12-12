living cost indicators
فريد البستاني من بكركي: نثمّن دور هذا الصرح في إنجاح زيارة قداسة البابا ونؤيّد نهجها القائم على السلام والاستقرار.

زار النائب البروفيسور فريد البستاني اليوم الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقى سيدنا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وجرى البحث في عدد من القضايا الوطنية والسياسية الراهنة.

وعقب الزيارة، أدلى النائب البستاني بتصريح قال فيه: "كان لي شرف زيارة سيدنا البطريرك اليوم، حيث جرى التداول في عدد من القضايا الراهنة. وقد هنّأته على نجاح زيارة قداسة البابا، مؤكّدًا الدور الكبير الذي قامت به بكركي في التحضير لها، والأثر الإيجابي العميق الذي تركته هذه الزيارة على المستويين الوطني والروحي".

وأضاف: "لمسنا خلال اللقاء تناغمًا واضحًا بين مواقف سيدنا البطريرك الداعية إلى الحياة والسلام، وبين التوجّه الذي جاء قداسة البابا ليكرّسه خلال زيارته، وهو توجّه فكري تتبنّاه بكركي ونؤيّده بالكامل".

وعلى الصعيد السياسي، أشار البستاني إلى وجود "مؤشرات انفراج نأمل أن تُترجم إيجابيًا، لا سيّما في ما يتعلّق بموضوع الميكانيزم"، لافتًا إلى أنه "في حال تجاوز عقدة المهل، فإن مسار الجيش هو المسار الصحيح، ويجب دعمه والوقوف إلى جانبه".
