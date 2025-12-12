بري يحسمها: وقف النار شرطٌ أوّل

A + A -

في حديث لـ"أساس ميديا"، شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أنّ الأولوية في المرحلة الراهنة تكمن في وقف النار وتثبيته، معتبرًا أنّ هذا الشرط هو الأساس الذي يجب أن يحمله السفير سيمون كرم إلى الاجتماع المقبل للجنة "الميكانيزم"، ليتسنى استمرار مسار التفاوض.ورأى بري أنّ أول ما ينبغي حصوله هو إعلان إسرائيل استعدادها للانسحاب من موقع واحد على الأقل من المناطق التي تسيطر عليها، مؤكّدًا أنّ هذا الإجراء يشكّل اختبارًا حقيقيًا لجدية الطرف الآخر.وأكّد رئيس المجلس أنّه من دون هذه الخطوات، يتعذّر على الجانب اللبناني القبول بالمضي في الاجتماعات، قائلاً: "إمّا تفاوض، أو لا تفاوض"وأضاف أنّ المفاوضات لا تُبنى على النيات الحسنة، بل على إجراءات ملموسة تشكّل قاعدة ضرورية لأي تقدّم.