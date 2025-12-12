بعد المنخفض الجوي.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

A + A -

طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاثنين، حيث يتحول تدريجيا الى طقس غير مستقر مع احتمال لتساقط امطار متفرقة.الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث يؤدي الى رؤية سيئة.السبت: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة، مع بقاء درجات الحرارة الليلية باردة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة .الإثنين: غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال لتساقط امطار متفرقة، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات حيث يؤدي الى رؤية سيئة.