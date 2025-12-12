توقيف مروّج مخدّرات بالجرم المشهود في جل الديب

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان، وبخاصة في المتن".وأضاف, على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد هوية المروج المذكور وتوقيفه.وتابع بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من معرفة هويته، وهو المدعو: م. أ. (مواليد عام 1990، لبناني).وأشار إلى أن بتاريخ 21-11-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة جل الديب، اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، عُثر على ما يلي:32 علبة بلاستيكية مدون عليها “NET” بداخلها مادة الكوكايين22 علبة بلاستيكية مدون عليها ” ۱۰۰ $” بداخلها مادة الكوكايين34 علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالي نصف غرام23 علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالي 1 غ4 اكياس نايلون بداخلها ورقة بيضاء مدون عليها “١٠٠$”8 علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين4 أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف5 علب بلاستيكية مغلفة بورقة سانيتاهاتف خلوي ومبلغ ماليوأوضح أن بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.وختم, أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.