living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هجومٌ واسع قبل نهاية العام.. هذه تفاصيل الخطة الإسرائيلية في لبنان!

12
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ هجوم واسع النطاق ضد مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، في حال فشلت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الجيش اللبناني في نزع سلاح الحزب قبل نهاية العام، وفق المهلة التي تَردَّد أنها تشكّل أساسًا للتفاهمات المطروحة عبر قنوات الوساطة الدولية.

وبحسب الهيئة، فإنّ الجيش الإسرائيلي وضع خلال الأسابيع الماضية خطة عملانية متكاملة تستهدف بنية حزب الله العسكرية على مختلف المحاور.

وكانت تقارير عدّة أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى أنّ إسرائيل ألمحت لواشنطن بأنّ صبرها يوشك أن ينفد، وأنّ تل أبيب قد تلجأ إلى التحرك العسكري الأحادي في حال غياب تقدّم لبناني واضح

كما رافقت هذه المؤشرات تصريحات إسرائيلية متصاعدة حول “وجوب تغيير الواقع الأمني في الشمال”، في وقت تُكثّف فيه باريس وواشنطن تحركاتهما لتفادي أي مواجهة واسعة قد تدفع المنطقة إلى مسار أكثر خطورة.

وتتزامن هذه التطورات مع اجتماعات دبلوماسية دولية تبحث في تثبيت خطوط التهدئة ودعم الجيش اللبناني الذي يُعوَّل عليه في أي مهمة لضبط الحدود ونزع السلاح وفق الطروحات المتداولة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout