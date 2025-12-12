هجومٌ واسع قبل نهاية العام.. هذه تفاصيل الخطة الإسرائيلية في لبنان!

A + A -

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ هجوم واسع النطاق ضد مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، في حال فشلت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الجيش اللبناني في نزع سلاح الحزب قبل نهاية العام، وفق المهلة التي تَردَّد أنها تشكّل أساسًا للتفاهمات المطروحة عبر قنوات الوساطة الدولية.وبحسب الهيئة، فإنّ الجيش الإسرائيلي وضع خلال الأسابيع الماضية خطة عملانية متكاملة تستهدف بنية حزب الله العسكرية على مختلف المحاور.وكانت تقارير عدّة أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى أنّ إسرائيل ألمحت لواشنطن بأنّ صبرها يوشك أن ينفد، وأنّ تل أبيب قد تلجأ إلى التحرك العسكري الأحادي في حال غياب تقدّم لبناني واضحكما رافقت هذه المؤشرات تصريحات إسرائيلية متصاعدة حول “وجوب تغيير الواقع الأمني في الشمال”، في وقت تُكثّف فيه باريس وواشنطن تحركاتهما لتفادي أي مواجهة واسعة قد تدفع المنطقة إلى مسار أكثر خطورة.وتتزامن هذه التطورات مع اجتماعات دبلوماسية دولية تبحث في تثبيت خطوط التهدئة ودعم الجيش اللبناني الذي يُعوَّل عليه في أي مهمة لضبط الحدود ونزع السلاح وفق الطروحات المتداولة.