عناوين الصحف ليوم 12 كانون الأول 2025

الأخبار: درس "قيّصر"... إخضعوا تحيوا!
النهار: أسبوع لبناني في باريس ودفعٌ بمهمة الميكانيزم... عيسى مجدداً في عين التينة: "مفاوضات موازية"؟
اللواء: مفاوضات بين عين التينة وعوكر: تمديد مهلة تسليم سلاح حزب الله
برِّي يلوم براك وجنبلاط لا يستبعد تأجيل الانتخابات.. والكهرباء تحاذر سقطة العتمة
الجمهورية: فراغ سياسي في إنتظار الحل
عون: لا سيادة على أرضنا إلا للدولة
المدن: الجنوب السوري يغلي ويستنفر: هل تشكلت مقاومة لمواجهة إسرائيل؟
البناء: ترامب يصادر ناقلة نفط فنزويلية وبوتين يتصل بمادورو للتضامن بوجه الضغوط | برّاك والمنطقة الاقتصادية إلى أوكرانيا وصراع تركي إسرائيلي على القوة الدولية | بري: لا تأجيل وجنبلاط: لن نستسلم وباسيل: عودة النازحين… وهمّ رجي عراقجي
البناء: «كيمياء» مع عيسى ورسالة لترامب... بري يخرج عن صمته؟
المصري بعد الفرنسي في بيروت بحثا عن تحريك المبادرات
التهويل الاسرائيلي يتجدد وترقب لننائج قمة نتانياهو ــ ترامب
l'orient le jour: Entre Joseph Aoun et Samy Gemayel, des convergences et un même rival : Samir Geagea
الشرق الأوسط السعودية: غزة الغارقة تطوي شهرين من الهدنة الهشة
بن غفير يتوعد بإزالة قبر عز الدين القسام
الأنباء الكويتية: مصدر ديبلوماسي لـ «الأنباء»: ضربات إسرائيلية وشيكة.. والسلطة لن ترضخ
بري: كلام باراك عن ضم لبنان إلى سورية «غلطة كبيرة» ولا أحد يهددنا