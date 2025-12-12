living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 كانون الأول 2025

12
DECEMBER
2025
اللواء: أسرار
 
  غمز
 لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».


 لغز
 حاولت شخصية مسيحية، أن ترفع الشبهة عنها، عبر شرح موقفها النافي لأي تحريضات في الخارج، خلال المشاركة في احتفال موسَّع.


 همس
 تتطلَّع أوساط لبنانية قريبة من «الثنائي» إلى دور عاصمة مشرقية في توفير دعم إذا ما حدثت مواجهات جديدة.




البناء: خفايا وكواليس

 خفايا
رأت مصادر إعلامية أميركيّة أن الاتصال الهاتفيّ الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والإعلان عنه ببيان صادر عن الكرملين لتأكيد وقوف روسيا إلى جانب فنزويلا بوجه التهديدات، والإشارة إلى نية توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين موسكو وكاراكاس يضع المسألة الفنزويلية في سياق دوليّ أكبر من السياق الإقليمي الذي حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصرها فيه، وتوقّعت أن تعقب الموقف الروسيّ مواقف صينيّة وإيرانيّة وأن يواكب ذلك على الأرجح تظهير تزويد فنزويلا بوسائل دفاع نوعيّة لمواجهة احتمالات الحرب لفتح باب التفاوض الذي عبّرت عنه مبادرة الرئيس الكولومبي بدعوة مادورو إلى إصدار عفو عام والتحضير لحكومة وحدة وطنية. وقالت المصادر قد يكون الرئيس ترامب أصلاً يريد هذا التفاوض وربما يوسّع التفاوض مع الصين خصوصاً ليشمل طلب تمويل سوق سندات الخزينة الذي يشكّل مصدر قلق ترامب ولم تنفع الرسوم الجمركيّة في تأمين حجم العجز فيه الذي يهدّد بالانفجار.

كواليس
استبعد خبراء اقتصاديون أن تشكل صيغة قانون الموازنة الدفاعية الأميركية حافزاً كافياً للمستثمرين نحو سورية بما تضمنته بخصوص عقوبات قانون قيصر، حيث جاء التشريع أقرب إلى التعليق ستة شهور يتم تجديدها تلقائياً خلال أربع سنوات إذا كانت تقارير البيت الأبيض تؤكد التزام سورية بما نص عليه القانون لجهة انخراط الحكم الجديد في الحرب على الإرهاب وتطهير مؤسساته من الملاحقين بتهم الإرهاب وإذا أثبت التعامل مع العلويين والدروز والأكراد دون تمييز طائفي أو عرقي، والأهم إذا نجح في صياغة تفاهم مع “إسرائيل” يضمن أمن الحدود ويوفر الضمانات لعدم استخدام الأراضي السورية لأي عمل عدائي لـ”إسرائيل”. ويقول الخبراء إن هذا التعليق يعني إثارة قلق المستثمرين من عودة العقوبات والقانون بصيغته التي صدر بها يعني تجميد الاستثمار حتى نهاية مدة الرقابة المحدّدة بأربع سنوات.
