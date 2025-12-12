الأنباء الكويتية: مصدر ديبلوماسي لـ «الأنباء»: ضربات إسرائيلية وشيكة

living cost indicators
الأنباء الكويتية: في معلومات خاصة بـ«الأنباء» أن لبنان مطمئن إلى واقع أن أي حرب إسرائيلية جديدة لن تفرض معادلة ميدانية جديدة تحسب لصالح إسرائيل، ومن هذا المنطلق هو يعتمد المرونة والانفتاح على الطروحات لكن من دون رضوخ.

وفيما لبنان منفتح على الطروحات الديبلوماسية مع ثباته على سقف الثوابت المعروفة، تصر إسرائيل على اللغة العسكرية. وفي هذا الإطار، توقع مصدر ديبلوماسي كبير لـ «الأنباء» «ضربات إسرائيلية لأيام معدودة بعد انتهاء الأعياد في محاولة لزيادة الضغط على الحكومة اللبنانية».

والأكيد أن التنسيق الكامل بين الرئيس عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والتناغم الشخصي بينهما انعكسا انفتاحا سياسيا من قبل بري على الاقتراحات والأفكار بموازاة ثوابت لا يتنازل عنها ويلاقيه فيها الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وأولها تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها وإطلاق الأسرى، فضلا عن التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 والتي تلزم إسرائيل باحترام حدود لبنان المعترف بها دوليا، وتتيح للسكان البقاء في القرى والبلدات الحدودية، حتى ضمن تدابير وترتيبات أمنية معينة، وفقا لما حصل بعد اتفاقية الهدنة.
