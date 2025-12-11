بالفيديو: هجوم مسلح على طريق المطار!

A + A -

نشرت صفحة "وينيه الدولة" الخبر التالي :" هجوم مسلّح على طريق المطار، لصّ على دراجة GR 150 يشهر مسدسه بوجه رجل مسنّ… والعراك ينقلب كارثة تنتهي بهروب المهاجم!توقّف رجل مسنّ للحظات على جانب طريق المطار لإصلاح عطل بسيط، قبل أن يفاجأ بشاب يصل بدراجته النارية من نوع GR150 سوداء اللون. وبحسب المعطيات التي وصلت إلى صفحة وينية الدولة، ترجل الشاب بسرعة، عن دراجته النارية، شهر مسدسه الحربي، وطلب من الرجل تفريغ ما بحوزته من مال ومقتنيات. لكن المفاجأة كانت بردّة فعل المسن الذي حاول الدفاع عن نفسه، فاندلع عراك مباشر بينهما وسط ذهول المارّة.العراك انتهى بشكل غير متوقع بعدما ترك اللص دراجته في وسط الطريق وفرّ ركضاً باتجاه أحد الممرات الجانبية، مهدداً كل من حاول الاقتراب منه بإطلاق النار. المارة لم يتمكنوا من مطاردته بسبب هذا التهديد المباشر، فيما بقيت الدراجة مرمية كدليل على فوضى المشهد.صفحة وينية الدولة تعرض الفيديو كما وصل إليها، ودعت أي شخص يمتلك معلومات حول هوية الفاعل إلى التواصل فوراً، لأن هذه الحادثة الصادمة تفتح الباب أمام أسئلة جدّية حول سلامة الطرقات، وانتشار السلاح، وغياب الرقابة على واحدة من أكثر الطرقات حيوية في بيروت."