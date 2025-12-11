عن لبنان وسلاح "الحزب"... هذا ما قاله مستشار ماكرون!

A + A -

قال عوفر برونشتاين المستشار غير الرسمي للرئيس الفرنسي لشؤون العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، إنّ "فرنسا تدعم سيادة لبنان، وفرض الجيش سيطرته على كافة أنحاء الأراضي وأضاف برونشتاين لوكالة "نوفوستي": "من المستحيل وجود جيشين ودولة داخل الدولة في لبنان. أعتقد أنه في الوقت الحالي ينبغي على إسرائيل الامتناع عن قصف الأراضي اللبنانية ومنح الجيش اللبناني مزيدا من الوقت لنزع سلاح "حزب الله".وأعرب عن "شكوكه في أنّ يتم نزع سلاح "حزب الله" قبل حلول الموعد النهائي المحدّد نهاية هذا العام، وقال: "يجب منح لبنان المزيد من الوقت، بضعة أشهر أخرى، وبعد ذلك ستتعامل إسرائيل مع الحكومة اللبنانية".وأضاف: "ليس لدى إسرائيل أي سبب للدخول في مواجهة مع لبنان، على عكس الفلسطينيين وسوريا، حيث توجد صراعات إقليمية".