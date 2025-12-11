وزارة الطاقة: نعمل على مناقصة طويلة الأمد لتلافي تدني مخزون الفيول

A+
مع العلم أن الوزارة تطلق مناقصات استيراد المحروقات حاجة معامل مؤسسة كهرباء لبنان، فور تبلغها كتب الطلبات من المؤسسة.
كما تذكّر الوزارة ببيانها السابق بتاريخ 4/12/2025 الذي أشارت فيه الى إلغاء آخر ثلاث مناقصات لتزويد مادة الغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان إما بسبب وجود عارض وحيد وإما لعدم تقدم أي عارض بتواريخ 31/10/2025 و 5/11/2025 و17/11/2025.
ولذا، تلافيا لما نعيشه اليوم من تدني حجم المخزون الاحتياطي وبناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي أطلقت مناقصة طويلة الأمد لتوريد الغاز اويل لمدة 6 اشهر ونشر دفتر الشروط على منصة هيئة الشراء العام بتاريخ 28/11/2025 ومن المقرّر فضّ عروضها في 22/12/2025 من أجل تأمين استقرار بالفيول، وتاليا بإنتاج الكهرباء".