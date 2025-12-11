"الوفاء للمقاومة": مشاركة مدني في الميكانيزم سقطة لكن الفرصة لا تزال متاحة!

A + A -

أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر جلستها الدورية، الى "سقطة أخرى ارتكبتها السلطة في لبنان بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم التي تشرف على اتفاق وقف ‏الأعمال العدائية مخالفة حتى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية‎".‎واعتبرت أن "الدولة اللبنانية قدمت تنازلا مجانيا لن يوقف العدوان، لأن إسرائيل تريد إبقاء لبنان تحت النار بتغطية ودعم من الولايات ‏المتحدة الاميركية".‏ورأت الكتلة أن "الفرصة لا تزال متاحة بيد السلطة اللبنانية لفرملة تنازلاتها المجانية المتسارعة أمام ‏العدو من خلال حزم امرها واشتراط التزام العدو بالاتفاق أولا، خصوصا وأن الخروقات والانتهاكات العدوانية قد بلغت ‏آلاف وادت إلى استشهاد وجرح مئات المواطنين اللبنانيين وتدمير العديد من الممتلكات الخاصة والعامة".‏ولاحظت "ارتفاعا في منسوب اللغة التصالحية من بعض الأطراف والشخصيات مع العدو الصهيوني مبررة ‏جرائمه ومبدية تفهمها لما يقوم به من اعتداءات وجرائم يومية بحق الوطن واهله، وفتحا لبعض المنصات امام متحدثيه ‏او ترويج مقولاته بما يشكل مخالفة واضحة وانتهاكا فاضحا للقوانين اللبنانية في التعاطي مع عدو رسمي للبنان بموجب ‏القوانين اللبنانية‎".‎وأهابت بـ"الجهات المعنية من وزارة إعلام والمجلس الوطني للإعلام وكذلك الجهات القضائية وكل الجهات المعنية، ‏أن تتحرك فورا وتقوم بواجباتها كاملة ازاء هذا التسيب الإعلامي الذي يضرب اساسيات وبديهيات الموقف الوطني ويؤدي ‏إلى مزيد من الانقسامات ما يشجع العدو على تصعيد عدوانه والاستمرار فيه‎".‎ورأت الكتلة أن "اليوم العالمي لحقوق الإنسان غدا مؤخرا، أجوف فارغا من اي مضمون بفعل جرائم الابادة المنظمة ضد ‏الأطفال والنساء والعجزة التي نفذها الكيان الصهيونى في قطاع غزة وبفعل عدوانه المستمر على لبنان، في ظل شراكة ‏أميركية غربية كاملة وصمت اممي مشبوه ومدان"، مناشدة "الشعوب وقواها الحية وكل الشرفاء والأحرار في هذا ‏العالم لا سيما النخب الغربية والطلاب والشباب، كما الجهات القانونية والقضائية، ان يصعدوا من حراكهم نصرة لقضايا الحق ‏والحرية والعدالة لكل ابناء البشر لا سيما المظلومين منهم".‎وثمنت ما "أنجزته لجنة المال والموازنة لجهة تخصيص اعتمادات مالية لملف اعادة إعمار ما هدمه العدوان ‏الاسرائيلي"، مؤكدة أن "هذه الخطوة وبمعزل عن قيمة الاعتمادات المرصودة، هي خطوة أساسية لا بد منها لتأكيد مسؤولية ‏الدولة عن هذا الملف الوطني وإن من حق أبناء القرى الأمامية وكل المواطنين المتضررين على الدولة أن تبذل كل جهد ‏ممكن من أجل توفير الاعتمادات اللازمة للإيواء والبدء بإعمار المنازل المتضررة كليا أو جزئيا"‎.‎وأكدت "أهمية أن يتضمن مشروع موازنة العام 2026 الذي يجري نقاشه في لجنة المال والموازنة، ‏الإجراءات الضرورية التي تضع تصحيح رواتب القطاع العام على سكة المعالجة، وتعالج الاضطراب والفوضى والتفاوتات ‏غير المبررة في المساعدات والزيادات وبدل الإنتاجية، والتي تترك آثارها الفاضحة وغير المبررة على حقوق العاملين ‏والموظفين في القطاع العام، لا سيما في معاشاتهم التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة".‏وشددت على "ضرورة قيام الحكومة بكل ما يلزم لإنجاز ملف تفرغ الأساتذة الجامعيين في أسرع وقت ممكن ‏حفاظا على انتظام وحسن سير العمل في هذا الصرح الأكاديمي الوطني، مراعية بذلك مصلحة الجامعة الوطنية وأساتذتها ‏وطلابها وخدمة أبناء الوطن بعيدا عن اي حسابات ضيقة‎".ودانت الكتلة "بشدة أعمال البلطجة والقرصنة والتهديدات العدوانية الأميركية المتصاعدة ضد العديد من دول العالم ‏المستضعف"، منبهة إلى "مخاطر تلك الأعمال وارتداداتها على الأمن والسلم الدوليين".