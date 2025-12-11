في الحازميّة... طبيب مزيف وحقن مجهولة!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:متابعةً لجهودها في حماية الصحة العامة ولدرء المخاطر الناتجة عن عمليات التجميل غير القانونية، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الاقليمية – مكتب بعبدا ، في محلة الحازمية منتحل صفة طبيب تجميل ، اللبناني (ع.ك.) ، لقيامه بعشرات عمليات التجميل وحقن البوتوكس والفيلر باستخدام مستحضرات طبية مزورة ومقلدة، ما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين.بنتيجة التحقيق أوقف اللبناني (أ.ح. ) بعد مداهمة منزله في محلة الرمل العالي – طريق المطار، وضُبط بداخله ملصقات لمنتجات تجميل ألمانية أصلية كان يستخدمها لتزوير مستحضرات التجميل، إضافة إلى أسلحة حربية .أثر ذلك تم ختم بالشمع الأحمر سنتر للتجميل في محلة المريجة تعود ملكيته للفار (م.ح) ابن الموقوف (أ.ح). وعيادة أخرى للتجميل في محلة حارة حريك تعود ملكيتها للمدعوة (ز.خ.ا.) وقد أُجري المقتضى القانوني بناءً لإشارة القضاء المختص.وتستمر الملاحقات لتوقيف باقي المتورطين.