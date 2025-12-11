دخل أحد المطاعم وسرق محفظة من داخل حقيبة يد نسائية!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي:بتاريخ 14-11-2025، ادّعت المواطنة ل. ح. (مواليد عام ٢٠٠٤) أنّها وأثناء وجودها داخل مطعمٍ في محلّة النّهر – بيروت، أقدم شخصٌ مجهول الهويّة على سرقة محفظتها وتحتوي مبلغًا من المال ومستندات خاصة، من داخل حقيبتها التي تركتها على أحد المقاعد داخل المطعم.على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تمكّنت في خلال ساعات معدودة من تحديد هويّته، ويدعى:م. ر. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)بتاريخ 16-11-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في المحلّة ذاتها، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.