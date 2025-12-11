بري يدعو الى جلسة مشتركة للجان النيابية الإثنين المقبل

A + A -

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، البيئة، الشؤون الخارجية والمغتربين، إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 15/12/2025 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

• مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1680 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض وإتفاقية التعديل على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدارة المالية .

• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1965 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الثاني لتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى .

• متابعة درس إقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان .

• متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني .

• متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الاستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني.