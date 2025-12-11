“ما حدا يهدد اللبنانيين”.. بري: “ما قاله براك “غلطة كبيرة”

A + A -

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية إلى أن “القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ”.وأضاف بري: “ما حدا يهدد اللبنانيين” ولا يعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق خاصة من الدبلوماسيين”.وتابع: “ما قاله المبعوث الاميركي توم براك عن ضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة” غير مقبولة على الإطلاق”.وأردف بري: “الجيش اللبناني نفذ %90 من بنود اتفاق وقف اطلاق في منطقة جنوب الليطاني وسوف ينجز بشكل تام ما تبقى مع إنتهاء العام الحالي”.