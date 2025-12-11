شربل مارون: ..دخلكون هيدا الزلمي وين؟؟

A + A -

كتب النائب شربل مارون عبر اكس:اليوم الظهر بتطفي كل معامل الكهربا وباخرة الفيول للخميس تتوصل وبدها ثلاث ايام للكشوفات ولجمعة الجايي تنشوف الكهربا اذا رجعو قلعو المعامل .اذن الكهربا Black Out بين الانقطاع الكلي والجزئي .دخلكون هيدا الزلمي وين ؟؟