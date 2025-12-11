عشاء جامع لهيئات الفرزل وأبلح ونيحا في الحبيس - الفرزل.. والخوري: هذه الارض تشبهنا وخطابنا بُني على ركيزتي الدولة والجيش!

A + A -

أقامت هيئات الفرزل وأبلح ونيحا في التيار الوطني الحرّ- قضاء زحلة عشاءً في مطعم الحبيس- الفرزل، بحضور نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري والنائب سليم عون، والمرشح المحتمل ومنسق اللجنة المركزية للإدارة والمراجعات في التيار ابراهيم الرامي ومسؤل اللجنة المركزية للإعلام ميشال أبو نجم ورئيس بلدية أبلح جوزاف أبو زيدان ومختار الفرزل السابق جوزاف فرح والدكتور جورج حرب ورئيس نادي أطلس- الفرزل رشيد فرح وعضوي مجلس القضاء قزحيا الزوقي وناصيف أبو ديوان ومنسق هيئة قضاء زحلة الياس البخاش وأعضاء الهيئة ومنسق هيئة الفرزل غسان زعرور ومنسق هيئة أبلح إيلي سيلا ونائب منسق نيحا موريس رميلي، وحشد من التياريين والكوادر والمناصرين.وخلال اللقاء انطلق نائب رئيس التيار الوطني الحرّ غسان الخوري من الإشارة إلى خصائص منطقة الحبيس التي التجأ إليها المسيحيّون الأوائل في الفرزل ليؤكّد أهميّة التجذّر في لبنان والإيمان بالقضية التي نتمسّك بها. وشدد أنّ التيار يجدّد مطالبته بإنهاء النزوح السوري من لبنان، وإعادة الأموال المنهوبة وتطبيق اللامركزيّة التي من خلالها تتحقّق التنمية المناطقية. وأكد الخوري أن هذه المنطقة بسهلها وصخورها وثباتها تشبهنا مذكراً بأن خطاب التيار بني على ركيزتي الدولة والجيش.وبدوره قال منسّق هيئة الفرزل في قضاء زحلة إنّ التيار في المنطقة يتمسّك بمبادئ رئيس التيار والركائز التي أرساها المؤسّس الرئيس ميشال عون. وقال إنّ الهيئة منفتحة وتمدّ يدها للجميع، وتتعامل بإيجابيّة لما فيه خير الفرزل. ولفت زعرور أنّ الهيئة الإدارية للفرزل تضمّ عددًا من الشباب الذين يتسلّمون مشعل القضية.وقدّمت لجنة العسكريين المتقاعدين في هيئة القضاء درعًا تكريميًا للملتزم المتقاعد الراحل إيلي عسّاف.كما تسلّم أبناء منسق هيئة نيحا في قضاء زحلة درعًا تكريميًا للراحل جورج رميلي، تقديرًا لعطائه وإخلاصه ولمسيرته التي أغنت العمل الحزبيّ.