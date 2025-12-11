living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عشاء جامع لهيئات الفرزل وأبلح ونيحا في الحبيس - الفرزل.. والخوري: هذه الارض تشبهنا وخطابنا بُني على ركيزتي الدولة والجيش!

11
DECEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


أقامت هيئات الفرزل وأبلح ونيحا في التيار الوطني الحرّ- قضاء زحلة عشاءً في مطعم الحبيس- الفرزل، بحضور نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري والنائب سليم عون، والمرشح المحتمل ومنسق اللجنة المركزية للإدارة والمراجعات في التيار ابراهيم الرامي ومسؤل اللجنة المركزية للإعلام ميشال أبو نجم ورئيس بلدية أبلح جوزاف أبو زيدان ومختار الفرزل السابق جوزاف فرح والدكتور جورج حرب ورئيس نادي أطلس- الفرزل رشيد فرح وعضوي مجلس القضاء قزحيا الزوقي وناصيف أبو ديوان ومنسق هيئة قضاء زحلة الياس البخاش وأعضاء الهيئة ومنسق هيئة الفرزل غسان زعرور ومنسق هيئة أبلح إيلي سيلا ونائب منسق نيحا موريس رميلي، وحشد من التياريين والكوادر والمناصرين.

وخلال اللقاء انطلق نائب رئيس التيار الوطني الحرّ غسان الخوري من الإشارة إلى خصائص منطقة الحبيس التي التجأ إليها المسيحيّون الأوائل في الفرزل ليؤكّد أهميّة التجذّر في لبنان والإيمان بالقضية التي نتمسّك بها. وشدد أنّ التيار يجدّد مطالبته بإنهاء النزوح السوري من لبنان، وإعادة الأموال المنهوبة وتطبيق اللامركزيّة التي من خلالها تتحقّق التنمية المناطقية. وأكد الخوري أن هذه المنطقة بسهلها وصخورها وثباتها تشبهنا مذكراً بأن خطاب التيار بني على ركيزتي الدولة والجيش.

وبدوره قال منسّق هيئة الفرزل في قضاء زحلة إنّ التيار في المنطقة يتمسّك بمبادئ رئيس التيار والركائز التي أرساها المؤسّس الرئيس ميشال عون. وقال إنّ الهيئة منفتحة وتمدّ يدها للجميع، وتتعامل بإيجابيّة لما فيه خير الفرزل. ولفت زعرور أنّ الهيئة الإدارية للفرزل تضمّ عددًا من الشباب الذين يتسلّمون مشعل القضية. 

وقدّمت لجنة العسكريين المتقاعدين في هيئة القضاء درعًا تكريميًا للملتزم المتقاعد الراحل إيلي عسّاف. 
كما تسلّم أبناء منسق هيئة نيحا في قضاء زحلة درعًا تكريميًا للراحل جورج رميلي، تقديرًا لعطائه وإخلاصه ولمسيرته التي أغنت العمل الحزبيّ.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout