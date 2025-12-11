living cost indicators
تحضروا - أمطار غزيرة وعواصف رعدية!

11
DECEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي متقلب وممطر أحيانًا على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط حتى اليوم الخميس حيث تشتّد غزارة الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تحت تأثير منخفض جوّي متمركز جنوب غرب تركيا فتلامس الثلوج ارتفاع 1700 متر شمالاً ليل الخميس/الجمعة ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر الجمعة مع بقاء ​درجات الحرارة​ باردة.

الخميس: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض سريع بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها تدريجياً ليلاً ليلامس الـ 1700 متر صباح الجمعة شمال البلاد.

الجمعة: غائم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع بقاء الاجواء باردة ليلا.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع بقاء الاجواء باردة ليلا خاصة في المناطق الداخلية.
