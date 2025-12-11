living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الخميس 11 كانون الأول 2025

11
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


النهار: التحركات الديبلوماسية تنصبّ على "إطالة" التهدئة... السفير الأميركي: المفاوضات لا تعني توقف إسرائيل


 

 

 

 الأخبار: السلطة تبتز موظفيها: الرواتب مقابل التقاعد
 إسرائيل لا تهتم للفاوضات: نستعد للحرب
 إسرائيل... عملاء إيران يتكاثرون






  اللواء: واشنطن تُصغي «إلى الصوت الشيعي» وتطالب الحكومة بإعلان حصر السلاح جنوب الليطاني
سلام: استمرار الانتهاكات يقوِّض جهود الحكومة.. و«اليونيفيل» تدعو الجيش الإسرائيلي لوقف استهداف جنودها


 

 

 البناء: الكونغرس يضع سورية تحت الرقابة لـ 4 سنوات… وترامب يسخن جبهة فنزويلا | تركيا تعلن مشاركتها في قوة غزة ونتنياهو يعلن تراجع مسار التفاوض مع سورية | فضيحة في قانون الفجوة المالية يفجرها ممثل نقابة المحامين عن حقوق المودعين



 

 الجمهورية: توجه دولي لتبريد يسرّع الحل
 توافق لبناني عماني للاستثمار والسلام

 

 

 

 المدن: السعودية وقطر تمسكان دفة المنطقة: نحو تسوية إقليمية كبرى


 

 

 l'orient le jour: Riyad et Doha à la manœuvre pour éviter une escalade au Liban





  عناوين بعض الصحف العربية


 الأنباء الكويتية: السفير الأميركي من عين التينة: إسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد «الحزب»
«الميكانيزم» بديلة لـ «الخماسية».. وقانون جديد للانتخابات بعد 2026

 

 


 الشرق الأوسط السعودية: تخوفات للوسطاء من «تغييرات ديموغرافية» تهدد «اتفاق غزة»
وسط مناقشات مصرية - أميركية لدفع خطة السلام

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout