أسرار الصحف ليوم الخميس 11 كانون الأول 2025

قالت مصادر إعلامية أميركية إن قانون رفع العقوبات عن سورية وإلغاء قانون قيصر سوف يتضمّن مراجعة يجريها الكونغرس لمراقبة أداء الحكومة السورية بما يضمن التزامها بمحاربة تنظيم داعش وحماية الأقليات الدينية وعدم السماح بارتكاب أعمال عنف عبر الحدود، وخصوصاً تجاه “إسرائيل”. وأضافت المصادر أن القانون سوف يطلب من البيت الأبيض إيداع تقارير دورية لدى الكونغرس حول تقييم أداء الحكومة السورية في هذه العناوين وعادة يصنف هذا النوع المشروط من رفع العقوبات بتعليق العقوبات لا إلغاؤها لأنه يستدعي المراجعة الدورية ويتيح إعادة تفعيل العقوبات تلقائياً في حال تسجيل مخالفة لأي من الشروط، ولذلك تقول المصادر إن هذا النوع من التعليق المشروط لا يفيد في تشجيع الاستثمار لأن الشركات تخشى دائماً عودة العقوبات، خصوصاً أن الوضع في سورية في حال عدم الثقة تجاه كيف تسير الأمور على الصعد المذكورة، والأهم أن “إسرائيل” سوف تكون ذات صفة مرجعية في مراقبة شروط رفع العقوبات لجهة تقييم مدى الالتزام السوري.

كواليس

توقعت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال قيام المبعوث الأميركي توماس برّاك بزيارة للكيان لتقديم اعتذاره لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، بعدما تحدّث في مؤتمر الدوحة عن غياب الأنظمة الديمقراطية في المنطقة وتمجيده بالأنظمة الملكية التي اعتبرها الأنظمة الأكثر نجاحاً وقوله عندما سئل عما إذا كان يشمل “إسرائيل” بحديثه عن غياب الديمقراطيات الحقيقيّة بنعم. واستبعدت المصادر أن تنتهي بهذا الاعتذار الأزمة التي عبر عنها نتنياهو بوصف برّاك بالسفير التركي والتي يتوقع أن يبني عليها نتنياهو طلباً باستبدال برّاك خلال زيارته إلى واشنطن، لكن الاعتذار قد يدفع نتنياهو للتساهل مع بقاء مشاريع برّاك الاستثمارية العقارية دون إزعاج خصوصاً نشاطه على إنشاء مناطق اقتصادية على الحدود مع لبنان وسورية تلبي تطلّع “إسرائيل” للاحتفاظ بـ”أراضٍ محتلة” داخل حدود البلدين. وذكرت المصادر بكلام باراك المسيء للدولة اللبنانية مراراً وعدم تحول ذلك إلى أزمة مقارنة بما يجري معه في “إسرائيل”.













اللواء: أسرار





لغز

يدور لغط حول تغريدة لموظف غير مدني بشأن نائبة، رداً على كلام استهدف مرجعاً بين التأبين الأخلاقي والقضاء الجزائي!





غمز

تبيّن لمتابعي مساعدات شبكة «أمان» أن المسؤولين المعنييِّن في الوزارة لا يملكون ما يلزم من أموال للدفع المطلوب..





همس

سفير دولة كبرى، يقلّ في كلامه، في ما خص الاجراءات المطلوبة لمساعدة لبنان على تجاوز مرحلة المخاطر المحدقة..