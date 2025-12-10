living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روابط التعليم الرسمي دعت إلى التزام الإضراب غدا الخميس!

10
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت روابط التعليم الرسمي في بيان، "الإضراب غدا الخميس، في ظل استمرار الحكومة في سياسة المماطلة والتسويف، وامتناعها عن إدراج بند تصحيح الرواتب على جدول أعمالها".

وأشارت إلى أن "الإضراب يشمل الثانويات والمدارس والمعاهد ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والأساتذة الملحقين في وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث"، داعية "الأساتذة والمعلمين المتعاقدين إلى التزام الإضراب، مع الحضور إلى المدرسة أو المعهد أو الثانوية وتسجيل حصصهم وفق الأصول"، مطالبة وزيرة التربية بـ"احتسابها".

كما أكدت "استعدادها للقيام بخطوات تصعيدية الأسبوع المقبل، الثلثاء والأربعاء، تبعا لخطة ستعلن تفاصيلها في حينه"، داعية "روابط القطاع العام، من العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، إلى التنسيق في التحركات المقبلة، بما يعزز قوة الضغط على الحكومة من أجل استعادة الحقوق وصون كرامة العاملين في القطاع العام".


ولفتت إلى أنها "مستمرة في دفاعها عن حقوق المعلمين والعاملين في القطاع العام، ولن تتراجع عن خطواتها حتى تحقيق المطالب المحقة".

وختمت: "التصعيد طريقنا لتحصيل الحقوق".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout