living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عون: لإعادة مبالغ التحويلات الحاصلة من قبل المصارف بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩

10
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على "أكس":

الرئيس شعيتو يطالب المصارف بإعادة مبالغ التحويلات الحاصلة من قبل المصارف بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ .منشد على ايدو للرئيس شعيتو .مع الاشارة الى اني شخصيا عندما كنت في النيابة العامة في جبل لبنان  ادعيت على بعض المصارف الذين استفادوا من قروض من  البنك المركزي في اوج الازمة بلغت ٨ مليار $ وحولوا منها الى الخارج ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون $ بعد ١٧ تشرين وفقا لمستندات ثابتة صادرة عن مصرف لبنان. نعم المطلوب اعادة هذه الاموال لا الاكتفاء بفرض ضريبة على من حول لان هذه اموال غير شرعية ،
لان التحويلات خاصلة في وقت كانت المصارف قد توقفت عن الدفع وقامت  بالتالي وبعد التوقف عن الدفع بتبديد اموال المودعين وتحويلها الى الخارج    وهذه  تنطبق على وصف  جرائم  تبييض اموال والافلاس الاحتيالي  ،  فضلا عن ان التحويلات الضخمة التي حصلت قبل ١٧ تشرين يجب ايضا  إعادتها لانها اموال المودعين ولأن التصرف بها يعتبر. بمثابة .delit d initié
يعاقب عليه القانون  نتيجة استفادة المصرفي  من معلومات مميزة ليست بمتناول الجمهور ، قام هؤلاء على أساسها بإجراء التحويلات الى الخارج
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout